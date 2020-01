Katsuhiro Harada gefällt der Gedanke, Captain Price aus CoD zu Tekken 7 hinzuzufügen

Ein Twitter-Nutzer fragte den erfahrenen Tekken-Produzenten Katsuhiro Harada kürzlich, welchen Gastcharakter er am liebsten zu Tekken 7 hinzufügen möchte, woraufhin über die Feiertage eine spannende Diskussion entstand. Mehrere Personen haben sich ausgetauscht, sogar der offizielle Account der Dead-or-Alive-Serie mischte sich ein. Harada selbst gefiel der Vorschlag eines Nutzers Captain Price aus der Call-of-Duty-Reihe zu implementieren, denn das sei der "persönliche Lieblingscharakter" des Produzenten. In solche Diskussionen darf man nicht zu viel hineinlesen, denn dafür müssten sich Activision und Bandai Namco in Verbindung setzen und auf eine Kooperation einigen. Glaubt ihr, dass Price eine nette Ergänzung für Tekken 7 wäre und wer ist überhaupt euer Favorit für das Kampfspiel?