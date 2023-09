Katsuhiro Harada erzählt uns, wie Tekken 8 ehemalige Fans zurück zum Franchise bringen will

HQ

Tekken ist stolz darauf, die am längsten laufende Videospielgeschichte zu sein, mit einer aufeinanderfolgenden Erzählung, die sich über fast 30 Jahre erstreckt. Aber das ist zwar beeindruckend, aber zweifellos auch ein sehr überwältigender Prozess für diejenigen, die neu in der Serie sind oder seit Jahren kein Tekken-Spiel mehr gespielt haben. Da der kommende achte Teil der Hauptreihe im Januar 2024 erscheinen soll, hatten wir die Gelegenheit, uns mit dem kultigen und erfahrenen Tekken-Entwickler Katsuhiro Harada zu treffen, um zu erfahren, wie Tekken 8 dieses Publikum ansprechen soll.

"Die Arcade-Quest ist so konzipiert, dass sie Leute anspricht, die ehemalige Tekken-Spieler sind, ich denke, wir könnten sagen, und wir wollen sie für ein großes Publikum attraktiv machen, also nicht nur Leute in ihren 50ern wie mich, die Tekken damals gespielt haben, sondern auch eine wertvolle Erfahrung für Neulinge in der Serie. ", sagte Harada. "Und eine der Möglichkeiten, wie wir das machen, ist, dass es tatsächlich die Atmosphäre der Spielhalle nachbildet, also für Leute in ihren 50ern oder was auch immer, wie mich, sie sagen, wow, ich war dort, es fühlt sich einfach so an, ich vermisse das irgendwie, und vielleicht motiviert es sie, es zu versuchen, Weißt du, spüre diese Aufregung wieder."

Harada fährt fort: "Aber für Neuankömmlinge, die es nicht erleben konnten, denn in Nordamerika und Europa gibt es nicht mehr wirklich Spielhallen wie früher, also obwohl es eine Art Erfahrung im alten Stil ist, fühlt es sich für sie neu an, weil sie es nie aus erster Hand erlebt haben. Wir hoffen, dass wir eine große Vielfalt an verschiedenen Spielern ansprechen können und dass sie, während sie den Modus durchspielen, ihnen die Grundlagen beibringen und sie auf den neuesten Stand bringen, wie man das Spiel spielt."

Das vollständige Interview mit Harada finden Sie unten, um noch mehr Informationen zu Tekken 8 zu erhalten, bevor es am 26. Januar 2024 auf PC, PS5 und Xbox Series-Konsolen erscheint.