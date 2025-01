Kathryn Hahn will trotz gemischter Resonanz als Agatha Harkness zurückkehren Schauspielerin deutet nach Agatha All Along auf Disney+ weitere hexenhafte Eskapaden an.

HQ Kathryn Hahn ist noch nicht bereit, ihren Hexenhut an den Nagel zu hängen. Obwohl die jüngste Disney+-Serie Agatha All Along nur lauwarme Reaktionen von Kritikern erhielt, hat Hahn ihren Wunsch geäußert, die Rolle der Agatha Harkness weiterhin zu spielen. Im Gespräch mit TVLine auf dem roten Teppich der Golden Globes teilte die Schauspielerin mit, dass sie persönlich zwar noch nicht bereit ist, sich von der Figur zu verabschieden, aber die endgültige Entscheidung bei den Machthabern liegt. Würden Sie sich freuen, Agatha Harkness zurückkehren zu sehen?