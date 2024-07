Kathryn Hahn hat uns gerade über 8.000 Minuten Leinwandzeit gespart, indem sie das gesamte Marvel Cinematic Universe zusammengefasst hat

HQ

Eines der größten Probleme, mit denen das Marvel Cinematic Universe jetzt konfrontiert ist, ist, dass es so groß und umfangreich ist, dass man allein für den Einstieg in die Geschichte zurückgehen und tonnenweise verschiedene Filme und Fernsehsendungen ansehen muss. Tatsächlich gibt es über 130 Stunden an Inhalten, die Sie genießen können, Inhalte, die sich über 8.000 Minuten Film und Fernsehen erstrecken und für deren Konsum Sie mehr als fünf Tage am Stück benötigen. Unnötig zu erwähnen, dass das für jeden eine große Herausforderung ist.

Glücklicherweise ist Agatha Harkness selbst (eine Figur, die man erst nach rund 100 Stunden MCU-Güte trifft), Kathyrn Hahn, in der Jimmy Kimmel Show aufgetreten, um einen Song zu performen, der das gesamte MCU zusammenfasst.

Sie können die entzückende Darbietung unten sehen, wie in Phase Zero, und Sie können Hahn als nächstes im September wieder als Agatha sehen, wenn Agatha All Along sein Debüt auf Disney+ gibt.