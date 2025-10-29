Kathryn Bigelow sprengt Netflix mit A House of Dynamite

HQ

Kathryn Bigelow ist mit einem Paukenschlag zurück und mit ihrem neuesten Thriller - A House of Dynamite - führt sie nun die Charts mit mehr als 22 Millionen Aufrufen in nur drei Tagen an. Ein sehr beeindruckendes erstes Wochenende, das es schnell zu einer der heißesten Netflix-Produktionen des Jahres machte.

Und nur für den Fall, dass Sie es verpasst haben. Der Film dreht sich um den Start einer Interkontinentalrakete gegen die Vereinigten Staaten, bei der sich die angeblich "unbesiegbare" Verteidigung als weitaus verwundbarer erweist als erwartet. In dem darauffolgenden Chaos werden wir Zeuge, wie jeder, vom Präsidenten (gespielt von Idris Elba) über das panische Weiße Haus bis hin zu den Notrufzentralen, sein Bestes gibt, um die Situation in den Griff zu bekommen.

Vor allem die Schlussszene ist zu einem heißen Thema geworden und A House of Dynamite hat sogar das Pentagon dazu veranlasst, zu reagieren - Spoiler, sie haben den Film nicht besonders genossen. Aber Bigelow selbst ist froh über die Situation und sagte der Presse, dass dies die Art von Diskussion sei, die sie sich von dem Film erhofft hatte.

Hast du dir schon A House of Dynamite auf Netflix angesehen?