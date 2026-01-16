Kathleen Kennedy tritt für Dave Filoni zurück, der Star Wars übernimmt

HQ

Lucasfilm hat nun offiziell den Führungswechsel bestätigt, über den schon seit einiger Zeit spekuliert wird. Kathleen Kennedy tritt nach 14 Jahren als Präsidentin zurück und übergibt die Verantwortung an Dave Filoni, der als Präsident und Chief Creative Officer übernehmen wird. Gleichzeitig wird Lynwen Brennan eine prominentere Rolle als Co-Präsidentin übernehmen und für die Geschäfts- und Produktionsseite des Unternehmens verantwortlich sein.

Für euch Gamereactor-Leser wird sich diese Entwicklung vertraut anfühlen. Wir haben zuvor über Informationen berichtet, die darauf hindeuteten, dass Dave Filoni das Amt übernehmen sollte, als Kennedy das Präsidentenamt verließ. Mit seiner langen Geschichte bei Lucasfilm, von The Clone Wars bis Ahsoka und The Mandalorian, gilt Filoni seit langem als kreativer Erbe mit tiefen Wurzeln sowohl in der Vision der Fans als auch in George Lucas.

Mit Filoni an der kreativen Spitze und Brennan als stabilem Gegengewicht auf der geschäftlichen Seite markiert Lucasfilm nun den Beginn eines neuen Kapitels. Wie genau dies die Zukunft von Star Wars prägen wird, bleibt abzuwarten, aber der Führungswechsel signalisiert deutlich, dass Disney kreative Richtung und langfristige Planung unter einer einheitlicheren Führung bringen möchte.

Glauben Sie, dass Lucasfilm hier die richtige Entscheidung trifft?