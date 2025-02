Kathleen Kennedy kündigt an, dass sie nicht in den Ruhestand geht

HQ

In der letzten Woche haben wir viele Spekulationen über die Zukunft von Kathleen Kennedy bei Lucasfilm gesehen. Zuerst wurde berichtet, dass sie bis Ende 2025 raus sein würde. Dann schaltete sich der Hollywood Reporter mit seiner Liste möglicher Nachfolger für Kennedy ein.

Im Gespräch mit Deadline verriet Kennedy jedoch, dass sie so schnell nirgendwo hingehen wird. "Ich gehe nicht in den Ruhestand. Ich werde mich nie vom Film zurückziehen. Ich werde sterben, wenn ich Filme mache", sagte Kennedy. "Das ist das Erste, was man sagen muss. Ich gehe nicht in Rente."

Kennedy denkt jedoch immer noch über die Zukunft nach und gibt zu, dass sie über die Nachfolge gesprochen hat. "Wir haben eine erstaunliche Anzahl von Leuten hier, und wir haben die feste Absicht, in Monaten oder einem Jahr eine Ankündigung zu machen. Wir sind uns einig, was das sein wird, und ich mache weiter", sagte sie. "Ich produziere gerade den Mandalorian-Film, und ich produziere auch den Film von Shawn Levy, der danach kommt. Also bleibe ich weiterhin bei Lucasfilm... Das ist also alles im Gange, und wir haben jedes Recht, diese Ankündigung zu machen, wenn wir sie machen wollen."

Kennedy bleibt also fest dabei, dass sie in der Zwischenzeit nirgendwo hingehen wird, aber was interessant ist, ist, dass sie fest davon überzeugt ist, dass sie beim Filmemachen sterben wird, sich aber nicht unbedingt ausschließlich auf Star Wars-Filme bezieht. Vielleicht wird sie irgendwann aus einer weit, weit entfernten Galaxie weiterziehen und jemand anderem das Ruder bei Lucasfilm überlassen, damit sie sich auf andere Projekte konzentrieren kann.