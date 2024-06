Kathleen Kennedy gibt männlichen Star Wars-Fans die Schuld am Scheitern von The Acolyte

HQ

Es ist nicht normal, dass eine TV-Show eine so niedrige Einschaltquote hat. Das sagte Star Wars-Chefin Kathleen Kennedy kürzlich in Bezug auf die kritischen Kritiken, die viele Fans auf Rotten Tomatoes für den neuesten Teil der Star Wars-Serie hinterlassen haben, nämlich The Acolyte.

In einem Interview mit der New York Times sprach Kennedy offen über die Herausforderungen, die Disney vor allem mit seinen jüngsten Star Wars-Produktionen zu meistern versuchte, aber oft scheiterte.

Sie sprach auch darüber, dass das Franchise hauptsächlich von männlichen Fans dominiert wird und wie dies ein Problem darstellt, insbesondere für Serien und Filme im Star Wars-Universum mit weiblichen Hauptfiguren. Etwas, von dem sie glaubt, dass es sich negativ ausgewirkt und direkt verhindert hat, dass The Acolyte eine breite Popularität erlangt.

"Ich denke, Leslye hat ein bisschen damit zu kämpfen. Ich denke, viele der Frauen, die in "Star Wars" einsteigen, haben damit ein bisschen mehr zu kämpfen. Da die Fangemeinde so männlich dominiert ist, werden sie manchmal auf eine Art und Weise angegriffen, die sehr persönlich sein kann."

Frau Kennedy erwähnte auch, dass sie trotz der Rückschläge auch heute noch fest davon überzeugt ist, dass das Geschichtenerzählen inklusiv sein und alle repräsentieren muss.

"Ich glaube, dass das Geschichtenerzählen repräsentativ für alle Menschen sein muss, das ist eine einfache Entscheidung für mich."

Stimmen Sie dem zu, was Frau Kennedy sagt, sind männliche Fans Teil des Problems, wenn es um Star Wars geht, und was sind Ihre Ansichten zu The Acolyte ?