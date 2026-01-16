Kathleen Kennedy gibt ein Update zu kommenden Star-Wars-Projekten

HQ

Wie wir gestern Abend gehört haben, wird Kathleen Kennedy sehr bald nicht mehr die Leiterin von Lucasfilm sein. Egal, ob Sie ihre Star Wars-Filme, TV-Serien und mehr geliebt oder gehasst haben, Kennedys Weggang wird wahrscheinlich das Ende einer Ära für eine weit, weit entfernte Galaxie markieren. Nur weil sie geht, heißt das jedoch nicht, dass auch jeder Film, an dem im Hintergrund gearbeitet wird, gestoppt wird.

Im Gespräch mit Deadline gab Kennedy ein Update zu all den Star-Wars-Projekten, die sie bis zu ihrem Ausstieg zum Leben erweckt hat. James Mangolds Film, der die Ursprünge der Jedi erzählt und 25.000 Jahre in der Vergangenheit von Star Wars spielt, liegt derzeit auf Eis. Kennedy bezeichnet das Drehbuch jedoch als "unglaublich". Allerdings liegt es jetzt an jemand anderem, wenn es gemacht wird.

Donald Glover hat bereits ein Drehbuch für einen eigenständigen Lando-Film fertig, Simon Kinberg arbeitet aktiv an seiner Trilogie, und es scheint, als seien die neuen Chefs von Lucasfilm, Dave Filoni und Lynwen Brennan, sehr begeistert von der Aussicht. Taika Waititi hat ebenfalls ein Drehbuch abgegeben, das Kennedy als "urkomisch" beschreibt, und der vergessene Film The Hunt for Ben Solo lauert irgendwo im Hintergrund von Lucasfilm.

Kennedy bestätigte außerdem, dass sie in der Vergangenheit mit anderen großen Filmemachern über Star-Wars-Projekte gesprochen hat, darunter David Fincher, Alex Garland und Vince Gilligan. Wir müssen jedoch sehen, ob einer von ihnen das Universum jetzt unter neuer Herrschaft angreifen wird.