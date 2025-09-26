Kate Mara wird in "Der Astronaut" von einem Außerirdischen gequält

Normalerweise kommt es bei Filmen, die im Weltraum spielen, das Happy End, wenn der Held zur Erde zurückkehrt. Die Mission ist erfüllt und es ist an der Zeit, sich über den Erfolg zu freuen. Für das kommende The Astronaut wird dies überhaupt nicht der Fall sein.

Dieser Horrorfilm mit Kate Mara in der Hauptrolle folgt einer Astronautin, die nach einer Bruchlandung auf der Erde davon überzeugt ist, dass ein außerirdisches Wesen ihr gefolgt ist und sie nun wie ein grausamer Stalker quält. Da ihre Befürchtungen ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit haben, beschließt ein General, gespielt von Laurence Fishburne, Maßnahmen zu ergreifen und die Astronautin in einem isolierten Zuhause unter Quarantäne zu stellen, in dem sie rehabilitiert und sogar getestet werden kann, ein abgelegener Ort, der perfekt für einen außerirdischen Besucher ist, ohne dass neugierige Blicke darauf achten...

In der Zusammenfassung von The Astronaut heißt es weiter: "Als eine Astronautin (Kate Mara) auf der Erde eine Bruchlandung hinlegt, wird sie von einem General (Laurence Fishburne) zur Rehabilitation und Untersuchung unter Quarantäne gestellt. Als sich beunruhigende Ereignisse entwickeln, befürchtet sie, dass etwas Außerirdisches ihre Heimat verfolgt hat."

Unter der Regie von Jess Varley feiert The Astronaut am 17. Oktober Premiere. Den Trailer zum Film könnt ihr euch unten ansehen.