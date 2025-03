Kate Hudsons Running Point kehrt für eine zweite Staffel zurück

HQ

Es war ein ziemlich typischer Business-as-usual-Tag für Netflix, da der Streamer eine seiner jüngeren Shows abgesagt und dann eine andere verlängert hat. Nach dem Ende von The Recruit hat Netflix nun bestätigt, dass die Comedy-SerieRunning Point für eine zweite Staffel zurückkehren wird, wieder mit Kate Hudson in der Hauptrolle.

Running Point debütierte ursprünglich am 27. Februar auf Netflix und hat seitdem recht gut abgeschnitten und wurde nur von Robert De Niros Zero Day und American Murder: Gabby Petito übertroffen. Die Nachricht über die Verlängerung wurde von Hudson selbst in einem von Netflix geposteten Video geteilt, das Sie unten sehen können.

