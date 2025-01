Kate Hudson übernimmt in Running Point eine Basketball-Dynastie

Der nächste Monat wird für Netflix ein ziemlich spannender Monat, da der Streamer nicht nur einen The Witcher: Sirens of the Deep Film debütieren, Cobra Kai abschließen und Zero Day anbieten wird, in dem Robert De Niro in seiner bisher ersten Fernsehrolle zu sehen ist, sondern der Streamer wird auch eine Comedy-Serie mit Kate Hudson in der Hauptrolle anbieten.

Dieser ist als Running Point bekannt, und Hudson spielt darin Isla Gordon, eine Frau, die nach dem katastrophalen Zusammenbruch ihres sportbegeisterten Bruders damit beauftragt wird, das Familienunternehmen zu übernehmen und eine der erfolgreichsten Basketball-Dynastien Amerikas zu leiten, die fiktive Los Angeles Waves.

In der vollständigeren Zusammenfassung von Netflix heißt es weiter: "Isla, die einzige Schwester in einer Familie von Brüdern, ist ehrgeizig und wird oft übersehen. Doch als ihr Bruder gezwungen ist, von seinem Posten als Präsident der Los Angeles Waves zurückzutreten, wird sie an seiner Stelle ernannt. Jetzt, da sie in das Familienunternehmen aufsteigt, muss sie ihren skeptischen Brüdern, dem Vorstand und der größeren Sportgemeinschaft beweisen, dass sie die richtige Wahl für den Job war. Im Laufe der Serie macht sie sich daran, genau das zu tun – sich ihren Weg in der unberechenbaren, von Männern dominierten Welt des Sports zu bahnen."

Running Point wird am 27. Februar auf Netflix debütieren, und da dieses Datum näher rückt, können Sie sich den Trailer der Serie unten ansehen, um festzustellen, ob es Ihre Aufmerksamkeit wert sein wird, wenn sie erscheint.