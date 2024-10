Kate Bush kündigt Rückkehr zum Musikmachen an

HQ

Kate Bush trat 2022 wieder ins Rampenlicht, als die vierte Staffel von Stranger Things Premiere feierte. Sadie Sinks Charakter Max Mayfield brachte uns erneut in Erinnerung, warum wir den Song Running Up That Hill schätzten und welche beeindruckende Wirkung er haben kann, um die bedrohlichen Angriffe von Vecna abzuwehren.

Das Interessante daran, dass dieser Song wieder zu einer Sensation wird, ist, dass Kate Bush schon lange keine neue Musik mehr veröffentlicht hat, aber die Rückkehr zum Star hat die Popkünstlerin anscheinend ermutigt, neue Musik zu produzieren. In der Today-Show von BBC Radio 4 erklärte Bush:

"Ich freue mich wirklich darauf, wieder in diesen kreativen Bereich einzusteigen, es ist lange her." Sie erwähnte auch, wie und wann sie zur Musik zurückkehren wird: "Im Moment nicht, aber ich war in den letzten Jahren mit viel Archivarbeit beschäftigt, habe unsere Website neu gestaltet und ein Lyric Book zusammengestellt. Und ich bin sehr gespannt darauf, mit der Arbeit an einem neuen Album zu beginnen, wenn ich fertig bin. Ich habe viele Ideen und freue mich wirklich darauf, wieder in diesen kreativen Raum einzusteigen, es ist lange her."

Leider wird dies nicht rechtzeitig für die Rückkehr von Stranger Things zu Netflix sein, da die Serie derzeit ihre letzte Staffel dreht. Trotzdem werden wir immer eine 4. Staffel haben, an die wir uns erinnern werden.

