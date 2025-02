Katar pausiert Unterstützung für Syrien angesichts der Unsicherheit über US-Sanktionen

HQ

Katars finanzielle Unterstützung für die neuen syrischen Machthaber ist auf ein Hindernis gestoßen, da die Besorgnis über die US-Sanktionen eine entscheidende Gehaltserhöhung für Beschäftigte im öffentlichen Dienst verzögert, so vier Quellen (via Reuters).

Quellen deuten darauf hin, dass Katar, ein wohlhabender Verbündeter der Vereinigten Staaten, sich zwar verpflichtet hatte, bei der Finanzierung der Kapitalerhöhung zu helfen, aber die Unsicherheit des Landes darüber, ob solche Überweisungen gegen die Sanktionen verstoßen würden, die Wirtschaft in der Schwebe gelassen hat.

Trotz einer US-Ausnahmeregelung, die begrenzte Transaktionen mit der syrischen Regierung erlaubt, zögert Katar, ohne klarere Richtlinien zu handeln, insbesondere in Bezug auf Zahlungen über die syrische Zentralbank.

Die wirtschaftliche Lage in Syrien, die durch den jahrelangen Krieg bereits fragil ist, ist weiter angespannt, da viele Syrer in Armut leben. Obwohl Katar Hilfe in Form von Energielieferungen geschickt hat, hat es noch keine Gehaltsunterstützung geleistet. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich diese Unsicherheit auf den Wiederaufbau Syriens auswirken wird.