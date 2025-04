Katana Gaming schließt und nennt mangelnde Investitionen in britischen Esports als Grund

HQ

Das Geschäft mit dem E-Sport ist eine harte Nuss, die es zu knacken gilt, und wir sehen häufig, dass Organisationen entweder schließen oder übernommen werden. Die heutige Nachricht bezieht sich auf ersteres, da das in Großbritannien ansässige Unternehmen Katana Gaming seine Absicht angekündigt hat, den Betrieb einzustellen und zu schließen.

In einer langen Erklärung hat Katana CEO "Heffy" einige Gründe für diese Entscheidung mitgeteilt. "Aus geschäftlicher Sicht ist E-Sport/Gaming, insbesondere für die EU/Großbritannien, ein brutaler Bereich. Es ist oft unlohnend, anstrengend und in vielerlei Hinsicht nicht nachhaltig. Call of Duty Challengers ist eine Wohltätigkeitsorganisation. Die Szene ist nun schon seit einiger Zeit verkümmert, weil die Machthaber nicht investiert oder Rücksicht genommen haben. Die meisten der Amazon-Einzelpersonen und -Organisationen, die noch beteiligt sind, tun dies aus reiner Leidenschaft und Liebe zu Call of Duty. Die Mehrheit von ihnen investiert viel Zeit, Geld und Energie für wenig oder gar keine Rendite."

Heffy fährt fort: "Jeder Teil von Katana Gaming, Content, Esports, Events und Community war ein ständiger Kampf, um ihn zu monetarisieren oder sogar nachhaltig zu machen. Sponsoren sind wie Goldstaub, von denen viele nicht in der Lage sind, reine Barinvestitionsprodukte anzubieten. Angesichts der Tatsache, dass wir am Rande einer weiteren globalen Rezession stehen, sehe ich in absehbarer Zeit keine Akzeptanz oder Investitionen in den britischen E-Sport."

Was dies für Katana bedeutet, so wird die Organisation ihre ausstehenden Verpflichtungen erfüllen und an der Veranstaltung ESHUB LAN im Juni teilnehmen und auch an den Turnieren Elite und Miami für Challengers teilnehmen.

Heffy verabschiedet sich mit den Worten: "Ich werde immer noch hier und da sein, wenn mich jemals jemand braucht. Und wer weiß, vielleicht kehrt Katana eines Tages zurück."