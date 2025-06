Kataib Hisbollah droht den Vereinigten Staaten, wenn sie sich dem Kampf zwischen Israel und dem Iran anschließen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und den Iran . Die Kataib Hisbollah, eine mächtige irakische Fraktion, die mit dem Iran verbündet ist, hat gewarnt, dass sie die US-Truppen im Nahen Osten wieder ins Visier nehmen wird, wenn Washington in die anhaltenden Feindseligkeiten zwischen Israel und dem Iran eingreift.

"Wir beobachten die Bewegungen der Armee des amerikanischen Feindes in der Region genau", sagte der Generalsekretär in einer Erklärung. "Wenn Amerika in den Krieg eingreift, werden wir ohne zu zögern direkt gegen seine Interessen und Stützpunkte handeln, die über die gesamte Region verteilt sind."