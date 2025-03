Kassandra kann in Assassin's Creed Shadows auftauchen

HQ

Später in diesem Monat, nach einigen Verzögerungen, wird Assassin's Creed Shadows endlich auf PC, PS5 und Xbox Series X/S Konsolen erscheinen, genauer gesagt am 20. März. Wenn dieses Spiel erscheint, werden wir zwei neue Assassin's Creed Protagonisten treffen, den Shinobi Naoe und den Samurai Yasuke, aber das sind vielleicht nicht die einzigen Protagonisten der Serie, die im Spiel auftauchen.

Während viele Assassin's Creed -Spiele keine Hauptcharaktere haben, die sich über andere Titel erstrecken, ist dies in der Vergangenheit passiert, und der neueste Trend dreht sich um die Heldin Kassandra von Assassin's Creed Odyssey. Nach den Ereignissen des DLCs für dieses Spiel wurde Kassandra in der Welt der Assassin's Creed -Überlieferung im Wesentlichen unsterblich gemacht, vorausgesetzt, sie behielt die Kontrolle über die Staff of Hermes Trismegistus. So tauchte sie kurz in Assassin's Creed Valhalla auf, und so konnte sie auch im feudalen Japan auftauchen.

Auf die Frage, ob dies der Fall sein wird, sagte Jonathan Dumont, Creative Director von Shadows und Odyssey, gegenüber Game Rant: "Kassandra ist in diesen Zeiten sehr lebendig. Sie ist irgendwo auf der Welt und lauert im Schatten."

Es deutet also darauf hin, dass Kassandra keine Schlüsselrolle in der Shadows -Geschichte spielen wird, aber die Tatsache, dass sie am Leben und wohlauf ist, lässt es so aussehen, als könnte sie irgendwann auch einen Valhalla -artigen Auftritt haben.

Möchten Sie, dass Kassandra zurückkehrt?