Kasedo Games zeigt Warhammer 40,000: Mechanicus II in einem neuen Trailer

Wenn Ihnen Warhammer 40,000: Mechanicus gefallen hat, gibt es viel, worauf Sie sich freuen können. In einem neuen Trailer haben wir die Ligen von Votann zu sehen bekommen, was bedeutet, dass wir jetzt möglicherweise drei spielbare Fraktionen in dieser Fortsetzung haben. Diese Gruppe von High-Tech-Klonen ist die Science-Fiction-Version der Zwerge. Sie suchen nach Wertsachen und handeln mit den anderen Lebensformen in der Galaxie. Wir wissen bereits, dass sowohl der Adeptus Mechanicus als auch die Necrons spielbar sind, und die Rivalität zwischen diesen drei Gruppen könnte für eine großartige Geschichte sorgen. Es bleibt abzuwarten, wann der Titel veröffentlicht wird, aber Sie können sich den Trailer von Kasedo Games' Warhammer 40,000: Mechanicus II unten ansehen.