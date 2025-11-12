Kasachstans Parlament verbietet "LGBT-Propaganda"

HQ

Das kasachische Unterhaus des Parlaments hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, der das, was es als "LGBT-Propaganda" in den Medien und im Internet bezeichnet, verbietet. Das Gesetz sieht Geldstrafen und bis zu 10 Tage Gefängnis für Wiederholungstäter vor und spiegelt ähnliche Gesetze in Russland, Georgien und Ungarn wider. Er wird nun an den Senat weitergeleitet, wo er voraussichtlich problemlos verabschiedet wird.

Präsident Kassym-Schomart Tokajew hat in den letzten Monaten wiederholt die Verteidigung traditioneller Werte betont. Die Befürworter des Gesetzentwurfs argumentieren, dass die Einschränkung bestimmter Online-Inhalte Kinder vor dem schützt, was sie als schädliche Einflüsse auf die Moral und das Familienleben ansehen.

Menschenrechtsrechtliche Bedenken

Menschenrechtsorganisationen haben das Gesetz verurteilt und erklärt, es verstoße gegen die internationalen Menschenrechtsverpflichtungen Kasachstans. Die in Brüssel ansässige Internationale Partnerschaft für Menschenrechte bezeichnete das Gesetz als "eklatanten Verstoß" gegen diese Verpflichtungen.

Obwohl Homosexualität in Kasachstan seit den 1990er Jahren legal ist, ist die gesellschaftliche Einstellung nach wie vor konservativ. Bildungsminister Gani Beisembayev verteidigte das Gesetz und behauptete, junge Menschen seien täglich Informationen ausgesetzt, die ihr Verständnis von "Familie und Moral" verzerren könnten.