Ich habe KartRider: Rush vor ein paar Jahren ziemlich oft gespielt. Ich erinnere mich, dass es eines von mehreren Free-to-Play-Spielen mit einem "Mario-Kart-Gefühl" war, mit denen mein damals fünfjähriger Sohn Frank und ich einige Zeit verbrachten, aber ich würde glatt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich es als besonders gut in Erinnerung habe. Charmant verspielt sicher, mit farbenfrohen Grafiken und einer schönen Präsentation, aber das Fahren selbst war nichts, worüber man nach Hause schreiben könnte.

Die Grafik in der PC-Version ist nicht überragend, aber charmant und farbenfroh.

Trotzdem habe ich mich auf das neu veröffentlichte KartRider: Drift gefreut, bei dem der Fokus natürlich darauf liegt, hinter dem Steuer eines niedlichen kleinen Mini-Gokarts durch ganze Strecken zu gleiten. KartRider: Drift ist genau wie Crash: Nitrokart, Diddy Kong Racing, Sonic Racing, Cartoon Network Speedway, Dreamworks Super Star Kartz, Nicktoons Racing, Star Wars: Super Bombad Racing, Pac-Man World Rally, Chocobo Racing, Konami Crazy Racers, Modnation Racers, Little Big Planet Karting und Warped Kart Racers - dh eine schamlose, Low-Concept-Mario-Kart-Kopie. Es ist sehr, sehr faszinierend, wie viele Mario Kart-Abzocke in den letzten 30 Jahren veröffentlicht wurden, und die Tatsache, dass sie immer noch entwickelt und auf alle möglichen Plattformen gebracht werden, ist der ultimative Beweis dafür, wie gut sich Nintendo im Laufe der Jahre um seine geliebte Rennserie gekümmert hat.

Die Spielsteuerung und das Fahrgefühl sind wirklich unübertroffen.

Wenn Sie, wie ich, auf iPhone / Android spielen, fährt sich das winzige kleine Go-Kart selbst, während Sie Gegenstände steuern und aktivieren, die aufgenommen werden. Die Drift-Mechanik ist super einfach und beinhaltet im Grunde nur, dass Sie sich drehen, um eine Rutsche zu starten, aus der Sie kaum herausziehen können. Hier gibt es überhaupt keine Traktion. Nichts. Nichts. In KartRider: Drift rutscht man mehr als man geradeaus fährt, und es hätte Spaß gemacht, wenn das Driften Finesse oder eine Art Herausforderung enthielt. Dies erinnert eher an das Fahren eines Autos auf einer öligen Oberfläche, und der Unterschied in der Oberfläche (z. B. zwischen Asphalt, Eis oder Kies) ist überhaupt nicht wahrnehmbar. Nicht vorhanden. Die Spielmechanik wird offensichtlich von einem Team entwickelt, das einfach nicht gestört werden konnte und für sich genommen wurde es langweilig, monoton und einfach während des Tutorial-Teils dieses Spiels.

Hinzu kommt das glanzlose Gefühl der Geschwindigkeit und ein Streckendesign, das an die rutschige Kartphysik angepasst wurde, wodurch es sich anfühlt, als würde man mehr seitwärts als vorwärts fahren, was den ganzen Sinn des Rennens zunichte macht, wenn Sie mich fragen.

Der Sound ist schrecklich mit hoffnungslosen Effekten und wirklich monotoner Musik.

Die Grafik dann? Es sieht aus wie KartRider: Rush, teilweise fast identisch. Ich finde die Präsentation schön und die Möglichkeit, dein Kart mit Farben, Decals und Styling anzupassen, ist definitiv anerkannt, aber ich kann dieses Spiel aus mehreren Gründen nicht empfehlen. Das Fahren ist miserabel, das Geräusch ist schrecklich (ein kurzes Schleudergeräusch wird für eine Ewigkeit geloopt, was am Ende nur klingt, als würde man ein Stück Styropor auf eine Glasscheibe reiben) und das Rennen wird schnell monoton. Es ist natürlich kostenlos und bietet Crossplay-Unterstützung, aber das rettet diese Enttäuschung nicht.

