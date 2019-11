Kartenvorverkauf zu Weathering With You gestartet

Im Januar startet die Deutschlandpremiere von Weathering With You, dem neuen Film von Makoto Shinkai (dem Regisseur des Animationsfilms Your Name). Ab heute ist in Deutschland und Österreich der Kartenverkauf für den Anime in voller Länge möglich, wie uns Universum Film mitteilte. Im Kino sind vorerst nur zwei Kinoveranstaltungen geplant, diese finden am 16. und am 19. Januar statt. In Berlin wird Weathering With You in 15 Kinos ausgestrahlt, die Liste der teilnehmenden Veranstaltungsorte ist jedoch ziemlich lang, ihr werdet also sicher auch in eurer Nähe eine Veranstaltung finden. Einen deutschsprachigen Teaser-Trailer findet ihr auf Youtube, weitere Infos zur Premiere findet ihr auf diesem Ticket-Portal. Weathering With You handelt von einem Oberschüler namens Hodaka, der eines Tages auf ein Mädchen trifft, die das Wetter kontrollieren kann.

