Kartenspiel Harry Potter: Magic Awakened verhext Europa noch dieses Jahr

Netease arbeitet für Portkey Games Studio (also Warner Bros.) an einem Handyspiel basierend auf der Harry-Potter-Lizenz. In Asien ist Harry Potter: Magic Awakened bereits erhältlich und dieses Jahr wird der Titel auch hierzulande erscheinen. Sobald sie hier bei uns verfügbar ist, lässt euch die Anwendung am Schulalltag von Hogwarts teilhaben. Ihr könnt Quidditch spielen, euch an magischen Duellen versuchen (was eine Art Kartenspiel ist) und verschiedene Kurse besuchen, um eure Fähigkeiten zu stärken. In der Winkelgasse finden die angehenden Hexen und Zauberer Zubehör, mit dem sie besser durch das laufende Schuljahr kommen. Die Entwickler möchten, dass sich Spieler schon jetzt für die Anwendung registrieren und deshalb gibt es einen CG-Trailer, der kein echtes Gameplay aufzeigt.

HQ