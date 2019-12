Karten in Overwatch 2 doppelt so groß, wie beim Original

Mit Overwatch hat Blizzard einen erfolgreichen Live-Service in Form eines Ego-Shooters aufgebaut, zu den Fans seit vielen Jahren regelmäßig zurückkehren, um sich die neuen Inhalte anzusehen. Auf der letzten Blizzcon Anfang des Monats kündigte das Studio einen Nachfolger an, der PvE-Elemente und eine Geschichte bieten wird, gleichzeitig jedoch die gleiche Multiplayer-Portion bietet und deshalb mit dem Vorgänger kompatibel sein soll (was noch immer viele Fragen aufwirft). Der Entwickler hat sich im Playstation Blog Fragen stellen lassen und verschiedene Einblicke gegeben:

"Overwatch 2 gibt uns auch die Möglichkeit, auf technischer Seite mehr zu erzählen", erklärte der stellvertretende Game Director Aaron Keller. "Die Karten sind fast zweimal so groß, wie normale Overwatch-Karten. Sie verfügen auch über eine fortschrittlichere Technologie zur Darstellung von dynamischem Wetter, Blitzen, Explosionen und vielem mehr. Wir möchten sagen, dass unsere Karten fast eine weitere Rolle beim Geschichtenerzählen in Overwatch 2 spielen. Zu jeder Story-Mission gibt es ein Intro und ein Outro-Cinematic. Wir haben uns mit unseren Teamkollegen im Story- und Franchise-Team zusammengetan, um viele Filmsequenzen für Story-Missionen zu entwickeln."

"Mit Story-Missionen haben wir eine traditionellere Art entdeckt, eine Story im Overwatch-Universum zu erzählen: eine komplette Story mit Anfang, Mitte und Ende. Außerdem haben wir die Story nach Winstons Rückruf endlich vorangebracht und wir hoffen, dass wir die Ereignisse in den kommenden Geschichten in der Zukunft ebenfalls vorantreiben können", fügte der Hauptautor Michael Chu hinzu. Wir haben Overwatch 2 bereits ausprobiert, unsere Eindrücke findet ihr an dieser Stelle.

