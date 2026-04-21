Karrigan verlässt den FaZe-Clan und schließt sich Team Falcons als Teil einer "anderen Reise" an.

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Nachdem er in den letzten Jahren im Kader von FaZe Clan gedient hat – zunächst mit großem Erfolg und in den letzten Jahren deutlich weniger erfolgreich –, hat sich der Finne "karrigan" Andersen entschieden, seinen ersten Auftritt bei der amerikanischen Organisation zu beenden und stattdessen ein neues Kapitel mit einem rivalisierenden Team zu beginnen.

Karrigan hat FaZe Clan verlassen, nachdem er von Team Falcons verpflichtet wurde, die den dänischen Veteranen zweifellos als Schlüsselspieler in ihrem Bestreben sehen, eines der Top-Teams weltweit zu werden.

Zu diesem Schritt erklärte Karrigan in einer Stellungnahme auf X Folgendes: "Heute verlasse ich den FaZe-Clan, um eine neue Reise anzutreten. Dieses Team und seine Fans zu vertreten, war eine große Ehre. Ich bin aus einem bestimmten Grund zu FaZe zurückgekehrt, um Geschichte zu schreiben, und das haben wir getan, besonders 2022. Es war immer ein Privileg, dieses Trikot zu tragen, mit ihm kommen die fantastische Organisation und ihre Spieler. An alle Teamkollegen, die ich auf meinem Weg hatte, danke ich euch, dass ihr mir das Vertrauen geschenkt habt, euch zu führen.

"An die Fans: FaZe-Fan zu sein war nie einfach, aber wir haben in manchen Jahren gut gegessen. Die ultimative Unterstützung, die ihr in allen Bereichen geboten habt, wird für immer in meinem Herzen und in meiner Erinnerung bleiben. Ohne die Fans gäbe es keinen FaZe Clan, danke für all die Jahre der Unterstützung."

Wir sehen Karrigan und Team Falcons im Mai wieder, wenn die Organisation auch bei PGL Astana 2026 und den CS Asia Championships 2026 auftritt.