Karmine Corp holt sich Rocket League Championship Series Birmingham Major-Titel

Rocket League esports kehrte am Wochenende für ein großes Turnier nach Großbritannien zurück, das in Birmingham stattfand. An der Veranstaltung, die einfach als Birmingham Major bekannt ist, nahmen 16 der besten Teams aus der ganzen Welt teil, und nach ein paar Tagen voller Action haben wir nun einen Sieger, den wir hervorheben können.

Der Titel ging an Karmine Corp, die es schafften, The Ultimates in einem dominanten Finale zu besiegen, das in einer 4:0-Niederlage gipfelte. Es sollte gesagt werden, dass Karmine Corp sich bei diesem Event als ein kleines Monster erwies, da die Mannschaft im gesamten Turnier nur eine Handvoll Runden abgab, wobei ihre vielleicht schwächste Leistung in der ersten Runde der Playoffs zu verzeichnen war.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass Karmine Corp mit einem Preisgeld von $102.000 nach Hause fahren, sowie mit einer Bootsladung von RLCS Points, die sich als nützlich erweisen werden, um sich die Platzierung bei den World Championship am Ende der Saison zu sichern.