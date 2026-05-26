Karmine Corp gekürt Rocket League Meisterschaftsserie Paris Major

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Am Wochenende wurden die Fans der Wettkampf-Meisterschaft Rocket League mit einem actiongeladenen Turnier verwöhnt, als die Rocket League Championship Series Paris Major stattfand und ein Sieger gekrönt wurde. Dieses Event war der Ort, an dem Epic Games Unreal Engine 6 der Welt präsentierte, aber es war auch der Ort, an dem die französische Organisation Karmine Corp auf heimischem Boden siegte und siegte.

Karmine Corp erwies sich bei diesem Event als wahrer Titan, gewann alle Gruppenspiele, bevor sie sich in die Playoffs qualifizierte und jedes Matchup gewann, wobei sie schließlich Gentle Mates besiegten und anschließend sowohl Team Vitality als auch Twisted Minds ausschalteten, letztere im Grand Final mit 4:1.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass Karmine Corp die Trophäe mit nach Hause nimmt und ebenfalls mit 102.000 Dollar Preisgeld nach Hause geht. Das Ergebnis stellt das Team außerdem in die Richtung, die man beobachten kann, wenn wir in die Weltmeisterschaftsphase gehen, die gerade bestätigt wurde, dass sie in Fort Worth, Texas, stattfinden wird.