Karmine Corp bindet den Game Changers-Kader durch eine Verlängerung des Teams für die Saison 2026 fest

Die Saison 2025 Game Changers Championship war für die EMEA-Region eines, das man vergessen sollte, da die besten Hoffnungen der Division ziemlich schnell erloschen und nie tief genug ins Turnier hineingingen. Und das, obwohl er vielversprechende Talente entsandte, darunter ein Team, das in den ersten beiden Phasen der EMEA-Saison das zu schlagende Team war.

Wir sprechen natürlich von Karmine Corp GC. Das Team gewann 2025 sowohl Stage 1 als auch Stage 2 der EMEA-Division, hatte dann aber Schwierigkeiten, diesen Erfolg in die zweite Saisonhälfte mitzunehmen, belegte den vierten Platz Stage 3 und erreichte anschließend das Halbfinale im Game Changers Championship. Obwohl diese Ergebnisse in entscheidender Zeit zu wünschen übrig lassen, hat die Organisation Vertrauen in dieses Team und hat beschlossen, es für ein weiteres Jahr zu sichern.

Anastasiya "Glance" Anisimova, Azra "Alkyia" Erin, Anastasia "anesilia" Ivanova, Safia "safiaa" Leghzal und der Ingame-Leader Şura "Jiex" Yıldırım kehren alle für die Saison 2026 unter der Trainerleitung von Dzmitry "SmartSeven" Smartselau zurück.

Die festen Termine für die Saison 2026 von Game Changers sind noch nicht bestätigt, da wir nur wissen, dass Championship im November zurückkehren wird. Für die regionalen Turniere wurden bisher keine Termine bekanntgegeben.