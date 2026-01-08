Karmine Corp bestätigt seinen Kader für die LEC-Saison 2026

HQ

Die Esports-Organisation Karmine Corp hat ihren Kader für die Saison 2026 der League of Legends EMEA Championship vorgestellt. Das Team wird ziemlich bald wieder im Einsatz sein, wenn die Saison nächste Woche beginnt, und damit wissen wir nun, welche Einzelpersonen und Trainer die charakteristischen blauen Trikots tragen werden.

Das Wichtigste ist, dass ein Kerntrio aus dem Kader 2025 zurückkehrt, mit Kim "Canna" Chang-dong, Martin "Yike" Sundelin und Caliste "Caliste" Henry-Hennebert, die alle auf die Top Lane, Jungle und Bot Lane zurückkehren. Zu den neuen Mitgliedern gehören Mid Laner Kang "kyeahoo" Ye-hoo und Support Kang "kyeahoo" Ye-hoo, wobei das Team dann durch ein überwiegend frisches Trainerteam verstärkt wird, das Kang "kyeahoo" Ye-hoo und Quentin "Zeph" Viguié umfasst. Ein weiterer bemerkenswerter Trainerwechsel ist, dass Quentin "Zeph" Viguié das Team verlässt und stattdessen zum Schwesterteam wechselt KC Blue Stars.

Wie erwarten Sie, wird diese Ära von Karmine Corp im LEC 2026 abschneiden?