Karl Urban: "Mortal Kombat 2 war die herausforderndste Rolle meiner Karriere"

Aus irgendeinem Grund ist die Mortal Kombat-Reihe deutlich besser für Spielfilme geeignet als andere Kampfserien, und sowohl der erste Film von 1995 als auch das Reboot von 2021 waren unerwartet große Erfolge und erhielten ebenfalls relativ gute Bewertungen (in einer ansonsten völlig verrissenen Kategorie von Filmadaptionen).

Später in diesem Jahr wird die Fortsetzung Premiere feiern, und diesmal taucht der Hodenkritiker Johnny Cage – gespielt von Karl Urban – auf, um sich dem Gemetzel anzuschließen. Und anscheinend war das keine leichte Aufgabe. Urban sagt, es sei das anspruchsvollste, was er je in seiner Karriere gemacht hat, und wir möchten daran erinnern, dass er auch selbst gegen Homelander in der TV-Serie The Boys gekämpft hat. In einem Interview mit EW sagt er:

"Ich habe um einen actiongeladenen Film gebeten, und für meine Sünden haben sie mir einen gegeben. Es war die herausforderndste Rolle, die ich je in meiner Karriere übernommen habe.

Es sind die Kampfkünste. Die Form und der Stil der Kampfkünste sind so spezifisch, und die Choreografie ist stellenweise so eindeutig in ihrer Bewegung, und es gibt eine präzise Ausführung, damit es gut aussieht. Es war eine riesige Herausforderung."

Mortal Kombat 2 startet am 8. Mai in den Kinos, und dann werden wir sehen, wie Cage abschneidet, wenn er gegen Ikonen wie Kung Lao, Liu Kang, Raiden, Scorpion, Shang Tsung, Sonya Blade und andere antritt.