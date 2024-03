Karen Gillan ist immer noch daran interessiert, Poison Ivy im DC-Universum zu spielen

HQ

Karen Gillan hat im Laufe ihrer bisherigen Karriere eine ganze Reihe bemerkenswerter Charaktere verkörpert, wobei die vielleicht berühmtesten von ihnen der Marvel Cinematic Universe und der Guardians of the Galaxy Nebula sind, eine Figur, die von James Gunn ins MCU gebracht wurde, der jetzt DC Studios an der Seite von Peter Safran leitet. Unnötig zu erwähnen, dass Gillan und Gunn ein gutes Verhältnis zueinander haben, weshalb es keine große Überraschung ist, dass Gillan ihren Hut für eine DC-Figur in den Ring wirft.

Im Gespräch mit Screen Rant hat Gillan erneut bestätigt, dass sie daran interessiert wäre, Poison Ivy im DC Universe zu spielen, und dass sie gerne die Beziehung darstellen würde, die die Figur zu Harley Quinn hat.

"Oooh. Das ist eine gute Frage. In einer Beziehung mit Harley Quinn hört sich exzellent an."

Wenn man bedenkt, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass Gillan für Nebula blau bedeckt ist, wäre es interessant zu sehen, wie sie hin und wieder zu grün wechselt, um Ivy ihren Dreh zu geben. Glaubst du, dass sie zu der Rolle passen würde?