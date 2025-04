Karate Kid: Legends zeigt mehr von seiner Geschichte im neuen Trailer

HQ

Eine neue Generation von Karate Kid wird bald auferstehen, und Sony hat uns mit seinem zweiten Trailer einen weiteren Blick auf das kommende Karate Kid: Legends gewährt.

Wir beginnen mit unserer Hauptfigur, gespielt von Ben Wang, und seiner Familie, die die schwierige Entscheidung treffen, nach Amerika zu ziehen. In New York City fällt es ihm zunächst schwer, sich zurechtzufinden, und ihm wird gesagt, dass er kein Kung-Fu üben kann, da es die Ursache für den Tod seines Bruders gewesen zu sein scheint.

Jackie Chan hat jedoch nichts davon und nimmt die Hilfe von Ralph Macchio alias Daniel LaRusso in Anspruch, um unserem neuen Protagonisten die Miyagi-Art beizubringen. Mit einigen schön choreografierten Kämpfen in der Mischung sieht Karate Kid: Legends ungefähr so actiongeladen aus wie die vorherigen Filme der Reihe.

Karate Kid: Legends kommt am 30. Mai in die Kinos.