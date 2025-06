Karaoke zu Hause wird mit Apple Music und tvOS 26 noch einfacher

HQ

Apple unterstützt seit einiger Zeit Karaoke-Funktionen in seiner Apple Music -Software, die es den Benutzern ermöglichen, Live-Texte für Songs zu sehen und dann sogar die Lautstärke der Vocals für diese Songs anzupassen, so dass die Benutzer nur mit dem Backing-Track oder stattdessen mit weniger lauten Vocals mitsingen können. Jetzt, im Rahmen der WWDC gestern, wurde bekannt gegeben, dass dies erweitert wird, um tvOS 26 zu unterstützen.

Das bevorstehende große Update der TV-Software von Apple wird die Unterstützung von Karaoke auf Fernsehern ermöglichen. Dies geschieht, indem der Fernseher als Ort für die Anzeige von rollenden Texten dient, während das Telefon des Benutzers die Aufgaben eines Mikrofons und auch die Steuereinheit übernimmt, an der Sie mit dem Mikrofonhall und der Gesangslautstärke herumfummeln können.

Apple erklärt: "Mit tvOS 26 erreichen Mitsing-Sessions ein neues Maß an Spaß, indem sie es Benutzern ermöglichen, das iPhone in ein Handmikrofon für Apple TV zu verwandeln und ihre Stimmen zu verstärken, während sie ihre Lieblingssongs schmettern. Beginnen Sie die Party mit Freunden, denn jeder kann mit seinem eigenen iPhone einsteigen, um Songs in die Warteschlange zu stellen oder mit Emojis auf dem Bildschirm zu reagieren. Begleitet von Echtzeit-Texten und visuellen Effekten, die den großen Bildschirm zum Leuchten bringen, ist Sing in Apple Music fesselnder als je zuvor, und mit der Übersetzung und Aussprache von Liedtexten können Benutzer einer noch größeren Auswahl an Songs folgen und mitsingen, auch wenn sie die Sprache nicht kennen."

Dies ist auch nicht das einzige geplante tvOS-Update, da wir eine überarbeitete Apple TV+ App, neue Bildschirmschoner, bessere Facetime und auch Liquid Glass-Unterstützung erwarten können.

