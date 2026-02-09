Kara trifft Krypto in Supergirl s Super-Bowl-Auftritt

HQ

Nach der zweiten Staffel von Superman und Peacemaker im Sommer 2025 mussten wir eine ganze Weile warten, bis das nächste Projekt im neu neu aufgelegten DC-Universum erscheint. Wir müssen außerdem noch etwa vier Monate warten, denn aufgrund von Änderungen im Zeitplan wird sich das DCU erst Ende Juni erweitern, wenn Supergirl kommt.

Dennoch, wie zu erwarten für einen Film mit so großen Ambitionen, bekam der Film beim Super Bowl über Nacht einen neuen Trailer, der Milly Alcocks Protagonistin Kara Zor-El (Supergirl zeigte, mit besonderem Fokus auf den Teil des Films, der auf Krypton spielt, bevor es zerstört wird, und wo sie zum ersten Mal den zerzausten kleinen Welpen trifft, den wir alle als Krypto den Superhund kennen.

Dieser Trailer hat auch viel zusätzliche Action angeteasert, aber wenn Sie den offiziellen Trailer zu Supergirl gesehen haben, ist in diesem neuesten Einblick vieles vertraut, auch wenn das auffällige Fehlen von Jason Momoas Lobo anders ist.

Sehen Sie sich unten den Trailer an für einen weiteren Vorgeschmack auf Supergirl, bevor der Film am 26. Juni in den Kinos startet.

HQ