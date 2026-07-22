Kapverdische Heldin Vozinha ist in der FIFA-Best-XI der Weltmeisterschaft vertreten, zusammen mit drei Weltmeistern aus Spanien

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Die FIFA hat die offizielle World Cup Best XI veröffentlicht, die besten Spieler, die von den Fans für jede Position gewählt (gewählt) wurden, nachdem der Wettbewerb beendet war. Spanien, Weltmeister, hat drei Spieler, und Argentinien, der Zweitplatzierte, hat zwei Spieler.

Was einige überraschte, ist, dass Frankreich, das nach einer packenden 6:4-Niederlage gegen England im Spiel um Platz drei auf dem vierten Platz landete, ebenfalls drei Spieler hat; während England nur einen ist (und nicht Harry Kane). Norwegen hingegen ist mit Erling Haaland vertreten.

Und die größte Überraschung ist der Torwart: nicht Unai Simón, der als bester Torwart ausgezeichnet wurde, sondern Vozinha, der 40-jährige kapverdische Torwart, der über Nacht zum Star wurde, gegen Spanien die Null hielt und in einer packenden 2:3-Niederlage in der Verlängerung acht Paraden gegen Argentinien zeigte und somit trotz der Niederlage automatisch zum Helden des Spiels wurde.

FIFA-Team der Weltmeisterschaft 2026:



Lionel Messi (Argentinien)



Erling Haaland (Norwegen)



Kylian Mbappé (Frankreich)



Jude Bellingham (England)



Rodri (Spanien)



Michael Olise (Frankreich)



Marc Cucurella (Spanien)



Dayot Upamecano (Frankreich)



Lisandro Martínez (Argentinien)



Pedro Porro (Spanien)



Vozinha (Kap Verde)



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