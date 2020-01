Kaplan: Story-Modus von Overwatch 2 ist ein komplettes Erlebnis

Während der Blizzcon im letzten November haben wir erstmals Overwatch 2 gesehen, das auf dem ersten Blick genau wie sein Vorgänger aussah. Blizzard will eigenen Aussagen zufolge ein in jeder Hinsicht größeres Spiel vorbereiten, was zum einen den Mehrspielermodus betrifft, gleichzeitig aber auch abseits der ständigen Kämpfe existiert.

Unsere Eindrücke zum Story-Modus von Overwatch 2 haben sich um die Neuerungen und um das allgemeine Spielverhalten im PvE-Modus gedreht, das sich ähnlich zur bekannten Spielerfahrung des PvP-Teils verhält. Weil die Kommunikation rund um den Titel bislang vage blieb, bezweifeln einige Spieler, ob es sich bei den sogenannten Heldenmissionen mit eigenem Skript wirklich um etwas Eigenständiges handelt, das den Vergleich mit vollständigen, traditionellen Story-Modi standhält. Wie üblich kommt Jeff Kaplan, der Creative Director von Overwatch, mit einer rettenden Antwort um die Ecke und klärt die Sache auf:

"Wir werden einen PvE-Modus einführen, der alles beinhaltet, was ein vollständiges Story-Erlebnis bietet. Ein kompletter Satz von Story-Missionen, die zum ersten Mal die Overwatch-Erzählungen durch das Gameplay führen", erklärte der Game Director GamesRadar. Hinzu kommen die Heldenmissionen, ein "kooperativer Inhalt mit sehr hohem Wiederspielwert", "der ein Fortschrittssystem bietet, das es jedem Helden ermöglicht, sich zu verbessern und neue Kräfte zu erlangen".

Die Frage nach dem Umfang und der Dauer der Missionen ist damit zwar noch nicht gelöst, aber wir sprechen immerhin über derzeit 31 Helden, die sicher alle ihren Platz im Rampenlicht finden wollen. Was erwartet ihr von dieser Herausforderung?