Kao the Kangaroo wird ein richtiges Familienabenteuer für Spieler aller Plattformen

Tate Multimedia möchte Kao das Känguru in diesem Jahr zurückbringen. Ursprünglich war das Game nur für den PC angekündigt, doch die Entwicklung hat sich verzögert und nun stehen auch Konsolenversionen auf dem Plan. Im Sommer soll der 3D-Plattformer für alle aktuellen Systeme erscheinen und die Entwickler nennen es ein „Reboot" der Reihe, die 2000 auf Segas Dreamcast-Konsole an den Start ging.

In Kao the Kangaroo muss unser Held seine verlorengegangene Schwester wiederfinden und gleichzeitig herausfinden, was mit seinem Vater geschehen ist. Die magischen Boxhandschuhe packt die Spürnase deshalb ein, weil es dunkle Mächte auf ihn abgesehen haben. Obwohl ein paar linke Haken verteilt werden, richtet sich die Präsentation an eine junge Zielgruppe: