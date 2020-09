Kao das Känguru hüpft 2021 wieder auf dem PC

Obwohl die Ankündigung nur kurz ist, wird sie den Fans des tapferen Kängurus Kao wahrscheinlich ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Im Jahr 2021 soll ein neues Spiel in der Reihe Kao the Kangaroo veröffentlicht werden. Im Moment wurde lediglich eine PC-Version angekündigt, aber wir wären nicht überrascht, wenn der Plattformer anschließend auch auf andere Plattformen hüpfen würde. Der Entwickler Tate Multimedia sagt, dass es dem Spiel nicht an gemeinen Bossen, mächtigen Handschuhen, dunklen Kräften und einer berührenden Geschichte mangeln werde. Ein Erfolgsrezept? Nur die Zeit wird es zeigen.

