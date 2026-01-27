HQ

Rapper und Künstler Ye, der früher Kanye West genannt wurde, hat eine lange, detaillierte Entschuldigung an die Menschen ausgesprochen, denen er in den letzten Jahren geschadet hat. Ye sprach über seine Probleme mit BPS sowie über die langfristigen psychischen Schäden, die er bei einem Autounfall Anfang der 2000er Jahre erlitten hat, bei dem sein Kiefer verdrahtet wurde.

In einem offenen Brief, bezahlt von Yeezy und von Kurrco erhalten, schrieb Ye, dass er, nachdem er den Bezug zur Realität verloren hatte, nach zerstörerischen Symbolen suchte, um Aufmerksamkeit zu erlangen. "Ich fühlte mich zu dem zerstörerischsten Symbol hingezogen, das ich finden konnte, dem Hakenkreuz, und verkaufte sogar T-Shirts mit ihm. Einer der schwierigen Aspekte einer bipolaren Typ-1-Erkrankung sind die losgelösten Momente – an viele davon kann ich mich bis heute nicht erinnern –, die zu schlechtem Urteilsvermögen und rücksichtslosem Verhalten führten, das sich oft wie eine außerkörperliche Erfahrung anfühlt", schrieb er. "Ich bereue und bin zutiefst beschämt über mein Verhalten in diesem Zustand und setze mich für Rechenschaftspflicht, Behandlung und bedeutende Veränderungen ein. Das entschuldigt aber nicht, was ich getan habe. Ich bin kein Nazi oder Antisemit. Ich liebe jüdische Menschen."

Ye dankte dann der schwarzen Community und ausgerechnet Reddit als wichtige Säulen, die ihn in jüngerer Zeit geerdet hielten. Die Entschuldigung selbst ist lang und wir werden sie hier nicht vollständig veröffentlichen, obwohl Kommentare zu dem Beitrag sie durch einen KI-Checker laufen ließen und festgestellt haben, dass sie vollständig von Menschen geschrieben wurde.

Ob dies ausreichen wird, um Yes Beziehung zur Unterhaltungsindustrie wiederherzustellen, ist unbekannt. Schließlich veröffentlichte er letztes Jahr das Lied "HH", das durchgehend den Ausdruck "heil Hitler" enthielt.