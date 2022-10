Kanye West beschuldigt Quentin Tarantino, die Idee zu Django Unchained gestohlen zu haben

HQ

Kanye West ist gerade ein bisschen im Funk. In letzter Zeit gab es einige Behauptungen, einige ernster als andere, aber obwohl viele den Rapper bitten, sich von allen Formen von sozialen Medien und Interviews fernzuhalten, öffnet er weiterhin seinen Mund. Diesmal ist es Quentin Tarantino, der sich in Piers Morgan Uncensored im Fadenkreuz von West wiederfindet. Er behauptet, dass die ganze Idee für den Erfolgsfilm Django Unchained von ihm stammt und dass Tarantino sie direkt vor seiner Nase gestohlen hat.

West, der letztes Jahr offiziell seinen Namen in Ye geändert hat, behauptet, er habe die Idee gepitcht, als er 2005 ein Brainstorming für sein Musikvideo für den Superhit "Gold Digger" durchführte, in dem auch Jamie Foxx mitspielte. Das Video wurde später im selben Jahr veröffentlicht und drehte sich um den Rapper und Foxx, der mit verschiedenen halbnackten Models herumtanzte. Zu sagen, dass das Video etwas enthält, das auch nur entfernt der Handlung von Django ähnelt, ist natürlich absurd, aber genau das tut er und hier ist es , wenn Sie Ihr Gedächtnis auffrischen wollen. Hier ist, was Ye im Interview sagte:

"Tarantino kann einen Film über Sklaverei schreiben, wo sie tatsächlich - er und Jamie - die Idee von mir hatten, weil ich die Idee für Django Jamie Foxx und Quentin Tarantino als Video für Gold Digger vorgestellt habe. Und dann hat Tarantino daraus einen Film gemacht."

Ye fuhr dann fort, darüber zu sprechen, wie schädlich der Film ist, da er vom Publikum trotz einer Konstellation, die vor Rassismus und Verleumdung trieft, akzeptiert wird. Was natürlich interessant ist, wenn er behauptet, selbst hinter der Idee zu stehen.