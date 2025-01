HQ

Kansas ist jetzt die Heimat des größten Tuberkuloseausbruchs, der jemals in den Vereinigten Staaten aufgezeichnet wurde. Am 17. Januar veröffentlichten die Gesundheitsbehörden einen Bericht, in dem 66 aktive Fälle und 79 latente Infektionen im Großraum Kansas City, hauptsächlich in Wyandotte County, angegeben wurden. Der Ausbruch, der seit mindestens 2021 andauert, wurde auf Einwohner von Kansas zurückgeführt, die die Föderierten Staaten von Mikronesien besuchten. Die anhaltende Krise hat das örtliche Gesundheitsamt, das durch die COVID-19-Pandemie bereits überlastet ist, überfordert. Da die Trump-Regierung die öffentliche Kommunikation von Gesundheitsbehörden einstellt, ist unklar, wie diese wichtigen Informationen in Zukunft kommuniziert werden. Nach Angaben der Centers for Disease Control ist dieser Ausbruch eine deutliche Erinnerung daran, dass TB nicht der Vergangenheit angehört.

Sollte die Regierung eingreifen, um Kansas mehr Unterstützung zukommen zu lassen?

Shutterstock

Werbung: