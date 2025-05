Kann Ousmane Dembélé das Rennen um den Ballon d'Or anführen, wenn PSG die Champions League gewinnt?

HQ

Einer der Protagonisten im Champions-League-Finale zwischen PSG und Inter Mailand wird Ousmane Dembélé sein. Für den französischen Stürmer, der früher beim FC Barcelona spielte, ist es das zweite Jahr bei Paris Saint-Germain, aber das erste ohne Kylian Mbappé, was ihm geholfen hat, seine Tore zu vervielfachen, so dass er als einer der Favoriten für den Ballon d'Or gilt.

33 Tore und 11 Vorlagen in 48 Spielen, darunter acht Tore in der Champions League; Vielseitigkeit, um als rechter Flügelspieler, Mittelstürmer und offensiver Mittelfeldspieler zu spielen; und eine konstante Serie in dieser Saison ohne größere Verletzungen (was ein scharfer Kontrast zu seinen Jahren bei Barça ist, wo er 40 % der Spiele verpasste) machten ihn zu einem der Schlüsselspieler für das Team von Luis Enrique.

Aber die Frage ist, ob es ausreichen wird, um mit Lamine Jamal im Rennen um den Ballon d'Or mitzuhalten? Der Barça-Teenager führt jetzt die meisten Umfragen an und übertrifft seinen Teamkollegen Raphinha, aber Dembélé hat immer noch die Chance, die Champions League zu gewinnen... und nächste Woche Yamal gegen Dembélé (und Mbappé) im Halbfinale der Nations League.