Kann Ihr PC Call of Duty: Black Ops 7 ausführen? Beenox und Treyarch enthüllen Anforderungen

Wir sind nur noch zehn Tage von der wohl größten Microsoft-Spieleveröffentlichung des Jahres entfernt, mit der Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 7. Ein Spiel, das zum ersten Mal seit vielen Jahren ernsthafte Konkurrenz auf seinem Gebiet haben wird, da Battlefield 6 anscheinend genug Truppen in seinem Gebiet gesammelt hat, dass Activision frühzeitig damit begonnen hat, die Artillerie zu bewegen, und heute seinen Launch-Trailer enthüllt hat, den Sie unten haben.

Und zusätzlich zu diesem Video haben die PC-Version Studio Beenox und Treyarch die minimalen und empfohlenen Anforderungen für das Spielen des Titels auf dem PC geteilt, und es ist etwas überraschend, dass selbst Benutzer mit einem PC mit Grafikkomponenten von vor mehreren Generationen in der Lage sein werden, ihn ohne größere Probleme auszuführen. Schauen Sie sie sich unten an:

Mindestanforderungen zum Spielen von Call of Duty: Black Ops 7



Betriebssystem: Windows 10 64-Bit (letztes Update)



Prozessor: AMD Ryzen 5 1400 oder Intel Core i5-6600



Arbeitsspeicher: 8 GB



Grafikkarte: AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 970/1060 oder Intel Arc A580



Videospeicher: 3 GB



Speicher: SSD mit 115 GB verfügbarem Speicherplatz bei der Markteinführung



Empfohlene Spezifikationen zum Ausführen von Call of Duty: Black Ops 7 mit 60 FPS in den meisten Situationen, wenn alle Optionen auf Hoch eingestellt sind



Betriebssystem: Windows 11 64-Bit (letztes Update)



CPU: AMD Ryzen 5 1600X oder Intel Core i7-6700K



Arbeitsspeicher: 12 GB



Grafikkarte: AMD Radeon RX 6600XT, NVIDIA GeForce RTX 3060 oder Intel Arc B580



Videospeicher: 8 GB



Speicher: SSD mit 115 GB verfügbarem Speicherplatz bei der Markteinführung



Wettbewerbsfähige Spezifikationen für Call of Duty: Black Ops 7 mit Spielen mit hohen FPS in Kombination mit einem Monitor mit hoher Bildwiederholfrequenz und Ultra-Spezifikationen für Spiele mit hohen FPS in 4K-Auflösung