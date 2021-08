Kann euer PC Halo Infinite abspielen?

HQ

Wir haben diese Woche endlich das Veröffentlichungsdatum für Halo Infinite erhalten und Microsoft teilte darüber hinaus noch ein paar weitere Informationen. PC-Spieler können sich ab sofort die minimalen und empfohlenen Spezifikationen des Sci-Fi-Titels auf der Steam-Seite ansehen und ihr Setup ggf. aufrüsten, falls sie diese Anforderungen nicht erfüllen sollten.

Das Spiel stellt sich jedoch als nicht übermäßig herausfordernd dar, da ihr den neuen Ego-Shooter beispielsweise auch mit einem AMD-FX-8370-Prozessor und einer AMD-RX 570-Grafikkarte abspielen können sollt. Vielleicht ist es nicht so seltsam, wenn man bedenkt, dass der Titel ja tatsächlich auch auf einer alten Xbox One aus dem Jahr 2013 läuft... Wer jedoch auf die schickeren Grafikeffekte zugreifen möchte, der muss ein bisschen tiefer in die Tasche greifen.

Minimum:





Prozessor: AMD FX-8370 oder Intel i5-4440

AMD FX-8370 oder Intel i5-4440 Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Grafikkarte: AMD RX 570 oder Nvidia GTX 1050 Ti



Empfohlen:





Prozessor: AMD Ryzen 7 3700X oder Intel i7-9700k

AMD Ryzen 7 3700X oder Intel i7-9700k Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Grafikkarte: Radeon RX 5700 XT oder Nvidia RTX 2070



Es ist erwähnenswert, dass Halo Infinite voraussichtlich etwa 50 Gigabyte Speicherplatz in Anspruch nimmt. In diesen Daten ist allerdings lediglich die Einzelspielerkampagne enthalten und Patches werden auch nicht mitgezählt. Der Multiplayer ist kostenlos spielbar und er wird auf Steam eigenständig behandelt. Zudem sind Schmiede-Inhalte bis Mitte nächsten Jahres noch gar nicht eingebunden.