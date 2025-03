Ist es möglich, einen Waffenstillstand in der Ukraine effektiv zu überwachen?

HQ

Während die Ukraine die Möglichkeit eines Waffenstillstands entlang ihrer 1.300 Kilometer langen Front mit Russland in Betracht zieht, prüft ihre Regierung bereits, wie sie ein mögliches Abkommen überwachen kann, sagte der ukrainische Außenminister am Freitag (via Reuters).

Die Initiative kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Washington Moskau auffordert, einen 30-tägigen Waffenstillstandsvorschlag zu akzeptieren, der mit Kiew ausgehandelt wurde. Während der russische Präsident Wladimir Putin seine Zustimmung mit einer Liste von Bedingungen zum Ausdruck gebracht hat, bleibt Kiew skeptisch, was seine Absichten angeht.

Außenminister Andrii Sybiha unterstrich die Komplexität der Durchsetzung und erinnerte an die in der Vergangenheit gescheiterten Waffenstillstände, die im Rahmen der Minsker Vereinbarungen ausgehandelt wurden. Unterdessen zeigt eine neue Umfrage, dass die Hälfte der ukrainischen Bürger territoriale Zugeständnisse im Austausch für Frieden ablehnt.

