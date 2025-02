Kann der Joy-Con der Switch 2 gedreht werden? Ein neues Patent von Nintendo deutet auf ein weiteres potenzielles Nintendo-Genie in der kommenden Hardware des Unternehmens hin

HQ

Wir haben zwar eine Nintendo Direct, die sich ausschließlich auf die Konsole und ihre Spiele konzentriert, aber es gibt so viele bestätigte Nintendo Switch 2-Leaks, dass du vielleicht den Eindruck hattest, dass nichts, was Nintendo sagt, dich zu diesem Zeitpunkt überraschen könnte, und noch mehr bei einem so kontinuierlichen Stück Hardware. Es stellt sich heraus, dass die Kreativität des japanischen Unternehmens einmal mehr nicht zu unterschätzen ist.

Dies alles stammt von einem neuen Patent (noch eines), das von VGC auf Nintendo Switch 2 entdeckt wurde und ein System zum Einsetzen des Joy-Con auf der falschen Seite der Konsole erklärt, das anstelle eines Systemfehlers den Bildschirm invertiert, sodass Sie die Konsole im um 180º gedrehten Handheld-Modus verwenden können.

Dies ermöglicht neben einem anscheinend "ultraschweren" Modus für Spiele (nur ein Scherz) ein anderes Layout für externe Eingangsanschlüsse wie USB oder Audiobuchse, was beispielsweise die Verwendung von Peripheriegeräten wie einer Webcam bedingt kann, die speziell für dieses Layout entwickelt wurden.

"Der Benutzer kann das Spielsystem verwenden, indem er den rechten Controller und den linken Controller auf der gegenüberliegenden Seite des Hauptgeräts montiert", heißt es in dem Patent. "Dementsprechend... Der Nutzer kann das Spielsystem so nutzen, dass... Das Bauteil wird zu einer günstigen Anordnung.

"Zum Beispiel kann der Benutzer das Spielsystem so verwenden, dass die Ober- und Unterseite des Hauptgeräts einander gegenüberliegen, so dass sich der Spracheingabe-/-ausgabeanschluss auf der Oberseite des Hauptgeräts unterhalb des Hauptgeräts befindet. Das heißt, der Benutzer kann das Headset aus der bevorzugten Richtung in den Spracheingabe-/-ausgabeanschluss einstecken."

Und das sind nur ein paar Ideen, die wir haben, wenn wir uns das Bild ansehen, aber ich bin mir sicher, dass Nintendo sowohl für seine Studios als auch für Drittanbieter andere im Kopf hat. Wir werden es am 2. April herausfinden.

Was hältst du von dieser Änderung des Layouts für die Nintendo Switch 2 Joy-Con?