Kann auf Ihrem PC Gotham Knights ausgeführt werden?

Es wurde gerade erst offiziell klargestellt, dass Gotham Knights auf Konsolen der aktuellen Generation nicht über 30 fps laufen würde, eine ungewöhnliche Entwicklung, zumal das Spiel einst auf Last-Gen-Konsolen debütieren sollte. Aber da klar ist, dass das Spiel zumindest auf der Konsole ziemlich anspruchsvoll ist, wie sieht das für PC-Spieler aus? Nun, die Spezifikationen, die auf Steam gezeigt werden, zeigen, dass es auf dieser Plattform nicht viel besser sein wird.

Wie Sie in den folgenden Spezifikationen sehen können, benötigen Sie, um das Spiel in nur 1080p-Auflösung und bei 60 fps auszuführen, mindestens eine RTX 2070- oder Radeon RX 5700 XT-Grafikkarte zusätzlich zu 16 GB RAM und eine i7-10700K oder Ryzen 5 5600X CPU. Niedrigere Einstellungen erfordern natürlich weniger anspruchsvolle Hardware, aber das bedeutet, dass Aussehen und Grafik für das geopfert werden, was heutzutage oft als erwartetes Leistungsniveau für Spiele angesehen wird.

Minimum:



Betriebssystem: Windows 10 64-Bit



Prozessor: Intel Core i5-9600K (3.7 GHz) ODER AMD Ryzen 5 3600 (3.60 GHz)



Arbeitsspeicher: 8 GB RAM



Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ODER AMD Radeon RX 590



DirectX: Version 12



Speicherplatz: 45 GB verfügbarer Speicherplatz



Zusätzliche Hinweise: 1080p / 60fps / Niedrige Qualitätseinstellungen



Empfohlen:



Betriebssystem: Windows 10 64-Bit



Prozessor: Intel Core i7-10700K (3.8 GHz) oder AMD Ryzen 5 5600X (3.7 GHz)



Arbeitsspeicher: 16 GB RAM



Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 2070 oder AMD Radeon RX 5700 XT



DirectX: Version 12



Speicherplatz: 45 GB verfügbarer Speicherplatz



Zusätzliche Hinweise: 1080p / 60fps / Hohe Qualitätseinstellungen



Warner muss noch mitteilen, was es braucht, um das Spiel in 1440p, 4K oder auf High/Ultra-Grafikeinstellungen auszuführen, aber es wird eindeutig ziemlich leistungsfähige Technologie erfordern, um dies zu tun.