Im Juli 2020 berichteten wir zuletzt über den horizontalen Metroidvania-Sidescroller F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch. Ein Status-Update auf der State of Play bringt Bewegung in die Angelegenheit: Läuft alles nach Plan, dürft Ihr ab dem 7. September auf PS5 und PS4 in die Haut des schlagkräftigen Kaninchens Rayton schlüpfen und den Kampf gegen eine Maschinenarmee aufnehmen, die Eure Heimatstadt erobert hat.

Einen Release-Date-Trailer zum chinesischen Spiel seht Ihr hier: