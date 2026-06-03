Kandidat für die Präsidentschaft von Real Madrid verspricht, Erling Haaland zu verpflichten, falls er gewählt wird

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Die ersten Wahlen in Real Madrid seit 20 Jahren heißen sich auf, wobei der junge Kandidat Enrique Riquelme gegen 23 Jahre unter der Führung von Florentino Pérez antrat. Der 37-jährige Geschäftsmann, der seine Kampagne mit Fokus auf Mitglieder und Fanclubs startete, spricht nun direkt den durchschnittlichen 'Madridista' an, indem er mit beliebten YouTubern (Jordi Wild) spricht und Spaniens Top-Primetime-Talkshow El Hormiguero besucht, wo Riquelme versprochen hat, Erling Haaland zu verpflichten, falls er gewählt wird.

Riquelmes Sportprojekt hat bereits einige Namen: Raúl González als Sportdirektor, Fernando Hierro als Direktor der Jugendakademie und zwei von den Fans lange gewünschte Spieler, beide von Manchester City: Rodri Hernández und Erling Haaland.

In der Fernsehsendung zeigte Riquelme sogar eines der neuen Real Madrid-Trikots mit Haalands Namen und Nummer 9 (eine Nummer, die derzeit von Endrick verwendet wird) und zeigte Dokumente mit einer persönlichen notariell beglaubigten Garantie: Wenn die Spieler nicht bei Real Madrid unterschreiben, wenn er zum Präsidenten gewählt wird, zahlt er 100 % der Mitgliedsbeiträge an alle 100.000 Real Madrid-Mitglieder.

In der Zwischenzeit reagierte das Marketingteam von Florentino Pérez auf den Stunt, indem es ein Video veröffentlichte, das bestätigte, dass José Mourinho Real-Madrid-Trainer wird, falls Pérez am Sonntag zum Präsidenten gewählt wird. Pérez vertraute Mourinho bereits zwischen 2010 und 2013, und obwohl er die Champions League nicht gewinnen konnte, legte er die Grundlage für das Team, das in fünf Jahren mit Ancelotti und Zidane vier Meister wurde.

Der Wahlkampf wird bis Sonntag, den 7. Juni, andauern, wobei Florentino Pérez verspricht, am Donnerstag den Namen eines "Star-Transfers" bekannt zu geben (zusätzlich zu Konaté und Dumfries) und Riquelme verspricht, den Trainer bekannt zu geben, den er am Freitag oder Samstag verpflichten wird (Gerüchte sagen, es wird Mikel Arteta von Arsenal sein).

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