Kandahar bekommt explosiven Teaser-Trailer

Gerard Butler ist im Mai zurück auf der Leinwand, wenn der Film Kandahar am 26. Premiere feiert. Hier hat er die Aufgabe, das iranische Atomwaffenprogramm zu zerstören, was vom Regime nicht so aussieht, als würde es geschätzt.

Dies scheint eine Geschichte voller Überraschungen und unerwarteter Ereignisse zu sein - es sei denn, Sie erwarten, dass Butler extrem macho ist, während er Dinge in die Luft jagt, Tonnen von Action, Verfolgungsjagden und Szenen mit High-Tech-Militärausrüstung, die aus coolen Blickwinkeln gezeigt werden. Dann ist es genau das, was Sie erwarten.

Dennoch sieht es nach gut gemachter Ein-Mann-Armee-Action der alten Schule aus und wird am Ende hoffentlich eine lustige Fahrt sein.