Kanalisieren Sie Blackwatch's Beste mit dieser Overwatch 2 Reaper-Brille

HQ

Wer ist der coolste Overwatch 2 Charakter? Cassidy? Ashe? Hanzo? Falsch. Reaper. Und das beweist auch die jüngste Zusammenarbeit zwischen Blizzard und dem Brillenhersteller Gunnar.

Die beiden haben sich zusammengetan, um eine Brille zu kreieren, die dem Thema Reaper nachempfunden ist, wobei es sich um ein mattschwarzes Accessoire handelt, das aus einem präzise gefertigten Material besteht, das in einen Rahmen im Militärstil geformt wurde. Es kommt mit einem Reaper -Logo, das in die Seite geritzt ist, und Overwatch -Branding auch an anderer Stelle, und wie es bei vielen von Gunnars Produkten der Fall ist, sind sie so konzipiert, dass sie blaues Licht und ultraviolettes Licht bekämpfen und auch die digitale Belastung der Augen reduzieren können.

Gunnar erklärt: "Hochgradig verpackt für eine vollständige Abdeckung und mit dem ikonischen Reaper-Logo versehen, fühlt man sich sofort auf das digitale Schlachtfeld vorbereitet. Mehrläufige Scharniere sorgen für eine bequeme Passform, während die fortschrittliche Linsentechnologie von Gunnar die digitale Belastung der Augen zerstört, egal ob bei Videoanrufen oder epischen Kill-Streaks in Ihrem Lieblings-Shooter."

Sie können die Brille auch mit Korrekturgläsern und sogar polarisierten Sonnenbrillengläsern bekommen, was bedeutet, dass Sie diese tragen können, wann und wo immer Sie wollen. Sie werden mit einer praktischen Tasche und einem Reinigungstuch geliefert, und Sie können noch heute ein Paar für 69 US-Dollar ergattern.

Werbung: